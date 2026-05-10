Barcelona vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 10 de mayo de la jornada 35 de LaLiga 2026; marcador online, por internet y en línea

El futbol español y el futbol mundial se paralizan este domingo con una nueva edición de Barcelona vs Real Madrid, un Clásico que puede marcar el rumbo definitivo de La Liga en esta temporada. El conjunto blaugrana llega con la gran oportunidad de coronarse campeón frente a su máximo rival, en un duelo cargado de tensión, historia y mucho en juego.

El equipo dirigido por Hansi Flick es líder con 88 puntos y mantiene una ventaja de once unidades sobre el Real Madrid, que suma 77, cuando solo restan cuatro jornadas por disputarse. Con ese panorama, al Barcelona le basta un empate para asegurar matemáticamente el campeonato y celebrar el título en casa, en el renovado Spotify Camp Nou.

Del otro lado, el panorama es mucho más complicado para el equipo blanco. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa están obligados a ganar para evitar que su eterno rival festeje el título. Además, el conjunto merengue llega golpeado por bajas sensibles, destacando la ausencia de Kylian Mbappé y Federico Valverde, en medio de un ambiente de tensión dentro del vestidor madridista.

El Barcelona también vive horas difíciles fuera de la cancha tras el fallecimiento del padre de Flick, situación que llevó tanto al club catalán como al Real Madrid a enviar mensajes de apoyo al técnico alemán en señal de respeto.

Pese al momento personal que atraviesa, Flick decidió dirigir este compromiso, que se disputará este domingo 10 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y 21:00 horas (tiempo de España), en uno de los Clásicos más decisivos de la temporada.

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Alineaciones del Clásico español Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: La alineación titular del FC Barcelona para este encuentro está encabezada por Joan García en la portería. El resto de los jugadores de campo que completan el once inicial son Cancelo, Cubarsí, Gavi, Ferran, Pedri, Rashford, Fermín, Gerard Martín, Olmo y Eric.

Real Madrid: Courtois (1) en la portería. Le siguen los jugadores de campo Trent (12), Rüdiger (22), Huijsen (24), Fran García (20), Camavinga (6), Tchouameni (14), Bellingham (5), Brahim (21) y Gonzalo (16), cerrando la formación con Vini Jr. (7),

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Prónostico del Clásico español Barcelona vs Real Madrid

El Barcelona parte como favorito en El Clásico con un 58.6% de probabilidad de victoria, de acuerdo con los modelos estadísticos. Por su parte, el Real Madrid registra un 21.4%, mientras que el empate aparece con un 20%, reflejando la ventaja que tiene el conjunto blaugrana por su condición de local y su liderato en la tabla.

En 3 de los últimos 4 Clásicos se superaron los 3.5 goles, mientras que el Barcelona presume la mejor ofensiva de La Liga con 78 goles anotados en la temporada, números que lo colocan como el equipo más productivo del campeonato.

Barcelona suma 10 victorias consecutivas como local, mientras que el Real Madrid ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos como visitante.

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