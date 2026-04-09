McLaren pide a la F1 enfocarse en la seguridad, luego del accidente en el GP de Japón

Las nuevas reglas de la Fórmula Uno, han causado mucha polémica y molestia en los pilotos, quienes en más de una ocasión han hablado sobre el tema, pero las cosas han tomado un nuevo camino, pues en el Gran Premio de Japón, se vivió el primer incidente de gravedad.

Durante la carrera en Japón, Oliver Bearman tuvo que tomar la decisión de salirse de la pista, por lo que terminó impactando contra los muros de contención, todo esto fue para evitar un choque con Franco Colapinto, quien estaba rodando a una velocidad menor que la suya.

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Todo el incidente fue ocasionado por la diferencia de velocidad entre ellos, mientras el británico estaba usando la máxima capacidad de energía eléctrica de su monoplaza, mientras que el auto de Colapinto ya no tenía más potencia, por lo que había una disparidad que resultó ser muy peligrosa.

El accidente, el cual por fortuna solamente ocasionó una contusión en la rodilla de Oliver Bearman, volvió a ocasionar una serie de críticas a las nuevas reglas y en la forma que ponen en riesgo a los pilotos.

McLaren hace un llamado para enfocarse en la seguridad de los pilotos

Una de las primeras escuderías en levantar la voz fue McLaren, quien ha pedido que la seguridad de los pilotos sea una prioridad, pues Andrea Stella, ya había mencionado que estas situaciones podían suceder.

El directivo ha señalado que es importante revisar a detalle las nuevas reglas con todos los involucrados, principalmente el tema de las velocidades de aproximación, aunque por el momento la Fórmula Uno, no ha anunciado nuevos cambios.

Respecto al incidente de Oliver, esta situación no es ninguna sorpresa; ya lo habíamos comentado en los entrenamientos. Sabíamos que la velocidad de aproximación puede ser tan alta cuando un coche levanta el pie o va a gran velocidad y los demás están desplegando energía