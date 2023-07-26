Disciplinas en las que México puede ganar medallas en París 2024

De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas mexicanos siguen buscando su lugar en la justa de verano que va a dar inicio exactamente en un año.

En un evento en el que México va a volver a buscar realizar nuevas hazañas para poner en alto el nombre del país, hay disciplinas en las que los mexicanos han destacado para sumar preseas al medallero histórico, el cual se compone de 73 medallas de las cuales, 13 son de oro, 24 de plata y 36 de bronce.

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Disciplinas favoritas para ganar medallas

A 366 días de la Ceremonia de Apertura de París 2024, esto debido a que el siguiente año es bisiesto, las disciplinas que se posicionan como favoritas para que la Delegación Mexicana puede sumar medallas se encuentran los clavados, disciplina en la que México ha conquistado más medallas con 15, tiro con arco, halterofília, taekwondo y boxeo.

Y es que en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, México conquistó tres preseas en dichas disciplinas. De la mano de Alejandra Orozco y Gabrial Agúndez, las mexicanas se colgaron la medalla de bronce en la plataforma de 10 m sincronizados. Por su parte, Alejandra Valenia y Luis Álvarez ganaron el tercer puesto en la prueba de equipos mixtos, mientras que Aremi Fuentes, completó el podio para conseguir otro metal en la categoría de 76kg.

A pesar de que el taekwondo no pudo sumar medallas en los pasados Juegos Olímpicos, a lo largo de la historia el arte marcial es una disciplina que ha generado buenos resultados con 7 medallas teniendo a María del Rosario Espinoza como la máxima referente, quien se retiró en 2022. De igual forma, el boxeo es otro deporte en el que México ha obtenido varias medallas teniendo 13 metales en dicha disciplina bajo nombres como los de Misael Rodríguez, Christian Bejarano y Mario González, los tres ganadores más recientes en Río 2016, Sídney 2000 y Seúl 1988 respectivamente.

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