¿Cuerpo médico le miente a Neymar sobre gravedad de su lesión?

Las lesiones no dejan a Neymar, pues es muy seguido que el jugador brasileño se encuentre entre algodones, ahora hay una nueva polémica tras su regreso, luego de un afección en el tobillo.

Según el diario “L´Equipe”, su última lesión era más grave de lo que se pronosticó, ya que personas cercanas al jugador carioca afirman que sufrió una pequeña ruptura en un hueso del tobillo, todo lo contrario a lo que informó el cuerpo médico del PSG, pues el club afirmó que se trataba de un esguince en el tobillo izquierdo acompañado con rotura de ligamentos.

Neymar se concentra cantando ‘Cielito Lindo’

¿Cuándo se lesionó Neymar?

El astro brasileño del PSG, Neymar, se lesionó el pasado 28 de noviembre, en el partido ante el Saint-Étienne, durante el cotejo, el atacante se quejó deán fuerte dolor en el tobillo izquierdo, la recuperación de “Ney” fue larga, pues estuvo un largo periodo fuera de las canchas, alrededor de tres meses sin actividad con el cuadro dirigido por el argentino, Mauricio Pochettino.



¿Cuándo acaba el contrato de Neymar?

Desde su llegada en 2017 al cuadro del PSG, tras abandonar al Barcelona en su mejor momento, Neymar no ha podido ser la estrella que se esperaba en el equipo, pese a ese factor, el cuadro parisino lo renovó hasta el 2025.



Los números de Neymar esta temporada

En lo que va de la temporada, el atacante de Brasil suma 1.208 minutos, en 15 partidos. En la Champions League jugó 18 minutos ante el Real Madrid, en el torneo más importante de clubes en Europa tiene cinco asistencias, mientras que el campeonato domestico solo a logrado tres goles en 10 partidos disputados.

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PSG derrotó 1-0 al Real Madrid en Champions

El cuadro de Pochettino aprovechó la localía y gracias a un tanto de su máxima figura, Kylian Mbappé, el PSG tiene mínima ventaja ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League, en espera del juego de vuelta que se disputará e el estadio Santiago Bernabéu el 9 de marzo.

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