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Fútbol

La condición de Kylian Mbappé para que renueve con el PSG

El PSG está trabajando a marchas forzadas para lograr la renovación de su máxima figura, Kylian Mbappé y evitar que el delantero se marche al Real Madrid.

Mbappé con el PSG
|GETTY

Escrito por: Azteca Deportes

La renovación de la estrella Kylian Mbappé con el París Saint-Germain podría estar cerca de concretarse, pues el jugador de 23 años puso sus condiciones para quedarse en el equipo que dirige el argentino, Mauricio Pochettino.

Reportes de medios franceses indican que Mbappé estaría estudiando la posibilidad de extender su contrato con el cuadro parisino, pero esto, sujeto a varias condiciones, la principal es que Mbappé exige ser la estrella máxima del PSG, así mismo tener un lugar privilegiado en la cancha, además de ser el cobrador oficial de penales, esto según información de 'L'Équipe’.

Mbappé no está contento con el fichaje de Sergio Ramos

El rotativo francés, también informa que la joya gala se mostró inconforme con la incorporación de defensa español, Sergio Ramos, ante esto el club estaría dispuesto a deshacerse del excapitán del Real Madrid, para conservar a Mbappé en el equipo.

Gran actuación en Champions ante Real Madrid

Kylian fue nombrado el mejor jugador de la semana de la Champions League por su actuación ante el Real Madrid, en la ida de octavos de final, el atacante galo fue la gran amenaza para el cuadro madridista y fue el que, tras una brillante acción individual, desniveló el marcador en la prolongación y firmó el definitivo 1-0.

Con destacado desempeño, igualó a su compañero Lionel Messi con cinco tantos y se colocó a los mismos del líder de la tabla de goleadores, Sebastian Haller del Ajax.

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¿Cuándo es el partido de vuelta entre Real Madrid y PSG?

Con mínima ventaja, el PSG, visitará la Casa Blanca, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, el cotejo se realizará el próximo 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu, Mbappé podría visitar lo que sería su nuevo recinto, en caso que se confirme su llegada al Real Madrid.

Fuentes internacionales señalan que el equipo Merengue tiene un principio de acuerdo con el jugador de 23 años, sin embargo, no hay nada confirmado, una vez que la renovación de Kylian y el PSG está tomando fuerza en los últimos días.

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