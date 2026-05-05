Ellos han sido los mejores delanteros en la historia del Atlante

El Atlante es uno de los equipos con más tradición dentro del futbol mexicano, por sus filas han pasado grandes jugadores que han hecho historia y dejado un gran legado en los llamados ‘Potros de Hierro’. Ahora que regresan a la Liga BBVA MX, vamos a recordar a los mejores delanteros que han vestido los colores y hecho una conexión única con los aficionados.

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¿Quiénes han sido los mejores delanteros del Atlante?

Una de las figuras más importantes del Atlante es el Horacio Casarín, quien es una leyenda del equipo. Es uno de los máximos anotadores del club con un total de 120 goles en las dos etapas que estuvo, aunque solamente ganó un título en la temporada 1946-1947.

Evanicaldo Cabinho, el brasileño estuvo en el club durante cuatro temporadas en las que logró marcar un total de 108 goles, mismas que le valieron ganar tres títulos de goles seguidos.

Uno de los nombres más recordados de los últimos años, es el delantero chileno Sebastián Gonzánlez, mejor conocido como ‘Chamagol, se sumó al Atlante en el Apertura 2002, aunque solo estuvo tres años en el equipo, logró marcar un total de 72 goles.

En la lista, también se encuentra el nombre de Norberto Boggio, delantero argentino que estuvo en el Atlante de 1964 a 1971, años en los que sus 68 goles fueron claves para el equipo.

El colombiano, Luis Gabriel Rey es otro de los delanteros que supo ganarse el corazón de la afición en el tiempo que estuvo en el equipo, al regalarles 55 goles.

Finalmente, tenemos a Giancarlo Maldonado, venezolano que marcó, quien marcó 50 goles en 51 partidos fue clave en el último campeonato del Atlante en el Apertura 2007 y el título de la Concacaf en 2009, por lo que el equipo fue al Mundial de Clubes.

