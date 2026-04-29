OFICIAL: Miguel Herrera vuelve a los banquillos para dirigir en la Liga BBVA MX

Miguel 'Piojo' Herrera está de regreso en los banquillos tras su frustrado paso por la Selección de Costa Rica, a la que no pudo llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y será el encargado de dirigir al Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX.

¡BIENVENIDO PIOJO!

Miguel Herrera asume el mando de nuestros #PotrosDeHierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto.#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/Kt7HYiBJie — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) April 29, 2026

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Piojo Herrera vuelve a los banquillos para dirigir al Atlante

El Piojo Herrera vuelve a sus orígenes para dirigir al equipo que le dio su primera oportunidad en los banquillos, pero esta vez con una mayor experiencia y trayectoria, además de un palmarés que destaca por haber ganado dos veces la Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, todos ellos con América.

El Piojo Herrera firmó por dos años con el Atlante y estará acompañado de Ricardo Carbajal, actual técnico de los Potros, y de Federico Vilar, leyenda del atlantismo.

Esta será la tercera etapa del Piojo Herrera con el Atlante, al que dirigió del torneo Verano 2002 al Clausura 2004 con un porcentaje de efectividad del 49.8%.

|Instagram: Miguel Herrera

El Piojo volvió a los Potros de Hierro en noviembre del 2010 y los dirigió durante 36 partidos más antes de volver a dejar el cargo un año después para emprender su aventura por el América en donde ganó el título del Clausura 2013.

Herrera ya sabe lo que es coronarse campeón de la Liga MX con el Atlante ya que durante su etapa como jugador ganó el torneo 1992-93 con los Potros de Hierro y fue un referente del equipo durante los 90.

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