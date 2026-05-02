Atlante quiere a toda costa a jugador clave de Cruz Azul: va por todas para el Apertura 2026

Atlante es oficialmente nuevo club de la Liga BBVA MX, equipo que jugará sus partidos de local los Viernes Botanero y será transmitido por la señal de Azteca 7. Ahora, con su regreso al máximo circuito, buscará conformar un equipo competitivo y para ello quiere a toda costa a un jugador clave de Cruz Azul que recientemente perdió la titularidad en el Clausura 2026.

En días recientes ha sonado que los Potros de Hierro le echaron el ojo a Andrés Gudiño para reforzar su portería, pese a que el futbolista se declaró fan de hueso colorado de Chivas. Con ello, el conjunto azulgrana iría por todas para el Apertura 2026 y recuperar el terreno que perdió cuando descendió.

Reportan que Andrés Gudiño le interesa al Atlante.|Club de Futbol Cruz Azul

Los números de Andrés Gudiño con Cruz Azul

Gudiño es un arquero que lleva bastante tiempo en el primer equipo, aunque relegado en la banca, primero por José de Jesús Corona y ahora por Kevin Mier. Tras la salida de Chuy, tuvo algunos partidos como titular, pero los “campechaneaba” con Sebastián Jurado.

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La gran oportunidad del nacido en Mérida llegó previo a la Liguilla del Apertura 2025, cuando el arquero colombiano sufrió una fractura que lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Andrés no solo fue el arquero titular durante la fase final, sino que fue capitán debido a su liderazgo al interior del vestidor.

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El guardameta de 29 años inició el Clausura 2026 como el guardián de la Máquina, pero perdió la titularidad en la recta final del torneo ante la recuperación de Mier y un par de errores que se mandó en algunos partidos. No obstante, mostró cualidades que le valieron para que la afición lo candidateara para la Selección Mexicana.

De acuerdo con Transfermarkt, Andrés tiene contrato vigente con el conjunto de la Noria hasta verano de 2027, por lo que, si existe interés de Atlante, deberá pagar una cláusula de rescisión.