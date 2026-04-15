¿Y el rey de las remontadas? Los mejores memes de la eliminación del Real Madrid ante el Bayern Munich

Este miércoles 15 de abril del 2026, el conjunto del Real Madrid quedó fuera de la UEFA Champions League al perder en los Cuartos de Final ante el Bayern Munich y las redes sociales se llenaron de memes en burla al equipo merengue.

Los mejores memes de la eliminación al Real Madrid

Las redes sociales explotaron en memes para el equipo Merengue, en su gran mayoría son publicaciones burlándose del equipo de Madrid.

Another season

Another trophy less for Real Madrid

We go again next season pic.twitter.com/EqUHK3ljXB — Stop That Yamal (@stopthatyamal1) April 15, 2026

What have they done to Real Madrid 😩😩😩 pic.twitter.com/Osc1MsFA41 — OFFICIAL MIZZY™ ® (@mizzy_gil) April 15, 2026

Torcedor do Real Madrid menosprezando a La Liga ontem porque era o que o Barcelona ganharia na temporada e hoje só sobrou o nadaplete pra eles pic.twitter.com/43BAIetzZZ — Frann ✠ (@FrannGama) April 15, 2026

Entonces perdió el real Madrid y la vida empezó a sonar así 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YZCiLzcWjy — Adrián del verde (@adriandelverde1) April 15, 2026

Pinche Real Madrid jajajajajajsjs pic.twitter.com/e63oECCTvP — Yatts (@pinkvenom_J) April 15, 2026

La vida cuando eliminan al Real Madrid de la Champions. pic.twitter.com/D9ZttnblSS — Torren (@Torren__) April 15, 2026

90 MINUTOS CONTRA EL REAL MADRID SON 5400 SEGUNDOS. JSKAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/PorKnBCSXG — Pedrito (@pedrocuru) April 15, 2026

Real Madrid y Barcelona pic.twitter.com/0KEY7vYGvq — Fraibert Abreu (@Fraibert) April 15, 2026

Le Real Madrid d Arbeloa c est UNE défaite tous les TROIS matchs 🤣🤣😭😭😭 pic.twitter.com/JvbAwMGjMQ — Pedrinho (@_Pedrinho__8) April 15, 2026

Así fue el pase del Bayern a Cuartos de Final de la Champions League

El encuentro de vuelta terminó con la victoria del equipo alemán que logró ganar 4-3, dejando el marcador global 6-4. Un juego lleno de goles e intensidad pues con goles de Mbappé y doblete de Guler, más un tanto de Pavlovic y de Kane, al minuto 86 el Madrid tenía el encuentro empatado en el global y con posibilidad de tiempo extra, pero una roja a Camavinga en los últimos minutos del juego, provocó que llegaran los goles de Bayern y así conseguir su boleto directo. Los anotadores que cerraron el pase fueron Luis Díaz, y Olise con dos golazos.