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¿Y el rey de las remontadas? Los mejores memes de la eliminación del Real Madrid ante el Bayern Munich

El conjunto del Real Madrid no logró remontar al Bayern Munich y las redes sociales se llenaron de memes

Real Madrid champions league

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

Este miércoles 15 de abril del 2026, el conjunto del Real Madrid quedó fuera de la UEFA Champions League al perder en los Cuartos de Final ante el Bayern Munich y las redes sociales se llenaron de memes en burla al equipo merengue.

Los mejores memes de la eliminación al Real Madrid

Las redes sociales explotaron en memes para el equipo Merengue, en su gran mayoría son publicaciones burlándose del equipo de Madrid.

Así fue el pase del Bayern a Cuartos de Final de la Champions League

El encuentro de vuelta terminó con la victoria del equipo alemán que logró ganar 4-3, dejando el marcador global 6-4. Un juego lleno de goles e intensidad pues con goles de Mbappé y doblete de Guler, más un tanto de Pavlovic y de Kane, al minuto 86 el Madrid tenía el encuentro empatado en el global y con posibilidad de tiempo extra, pero una roja a Camavinga en los últimos minutos del juego, provocó que llegaran los goles de Bayern y así conseguir su boleto directo. Los anotadores que cerraron el pase fueron Luis Díaz, y Olise con dos golazos.

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