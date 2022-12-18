Galería: Así se vivió la ceremonia de Clausura de Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 ha terminado oficialmente, una vez que suene el silbato al final del encuentro entre Francia y Argentina, la máxima fiesta del futbol en su edición 22 será historia, sin embargo, para despedir a un evento de tal magnitud, el Comité Organizador realizó una ceremonia de clausura que al igual que la inaugural, contó con un gran número de efectos especiales, decoraciones y presentaciones musicales de diferentes artistas.

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Entre los aristas musicales que le pusieron ritmo a la ceremonia se encuentran Davido y Aisha con el tema principal del torneo: “Hayya Hayya (Better Together)" , además de Ozuna y Gims, quienes interpretaron la canción “Arhbo” con gran ritmo y actitud.

Cerca del final, tocó el turno de la canción de “Light the Sky” interpretada por Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal.

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