DT levanta la mano para dirigir a la Selección Mexicana

La eliminación de la Selección Nacional de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 significó el adiós del argentino Gerardo "Tata" Martino como director técnico del equipo mexicano, por lo que desde ese momento comenzaron los rumores y el desfile de nombres de quien podría ser la siguiente persona que asumiría las riendas de la escuadra mexicana de cara al proceso para el 2026 tras el rotundo fracaso en la justa mundialista.

Te puede interesar: Rafa Puente revela posibles refuerzos de Pumas para el Clausura 2023

|REUTERS

DT de Arabia Saudita estaría interesado en dirigir a México

Uno de los técnicos revelación del torneo, que por primera vez se llevó a cabo en los últimos meses del año, fue el francés Hervé Renard, actual estratega de Arabia Saudita, que guió a los "Halcones Verdes" hacia una impresionante e histórica remontada sobre Argentina para llevarse una victoria de 2-1 en la primera jornada de Qatar 2022.

Una cobertura 24/7 en Azteca Deportes Digital | Los Protagonistas

Recientemente, ha trascendido que el seleccionador del equipo saudí habría externado su interés por dirigir a México y que "quizá pronto" esperaría una posible llamada de la Federación Mexicana de Futbol ya que la dirección de la Selección Mexicana le llama mucho la atención, de acuerdo con ESPN.

Te puede interesar: Potro Gutiérrez confirma las posibles bajas de Cruz Azul

Una cláusula de recisión le permitiría dejar a Arabia Saudita

Es importante recordar que posterior a la clasificación al Mundial de Qatar 2022, el timonel galo firmó una extensión de contrato con el conjunto árabe hasta el 2027, sin embargo, cuenta con una claúsula de recisión, lo que le permitiría dejar su cargo con la escuadra asiática para asumir un nuevo reto.

El éxito en la carrera de Renard ha venido principalmente con selecciones consideradas "menores", en su mayoría africana, al haber pasado por los banquillos de Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos y recientemente en Asia con Arabia Saudita.

Te puede interesar: Desabasto de playeras de Argentina con nombre de Messi