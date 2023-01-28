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Fotos: Los mejores momentos del E-Prix 3 de Diryah Formula E

El piloto alemán Pascal Wehrlein del equipo TAG Heuer Porsche triunfó en el E-Prix realizado en Diryah, Arabia Saudita, E-Prix 3 de la temporada 2023

Por: Fernando Campos

E-Prix 3 Diriyah, Arabia Saudita

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