Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Ciudad de México Formula E

El piloto británico Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti triunfó este sábado en el E-Prix realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México que inauguró la novena temporada de la Fórmula E.

Dennis sumó 26 puntos. El segundo puesto fue para el británico Pascal Wehrlein de Porsche, 18 puntos, quien arrancó en la sexta posición. En tercer lugar terminó el brasileño Lucas Di Grassi de Mahindra Racing, también con 18 puntos, por haber ganado la ‘pole position’.

La cuarta plaza fue para el alemán André Lotterer de Avalanche Andretti, 12 puntos; el británico Jake Hughes de McLaren acabo quinto, 10 puntos.

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Di Grassi fue agresivo y defendió la posición de privilegio en la que inició desde el comienzo de la competencia pactada a 36 vueltas del circuito de 2.6 kilómetros.

Esta fue la cuarta vez que el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México albergó el E-Prix. Antes lo hizo en 2016, 2020 y en 2022.

La segunda y tercera fecha de la novena temporada de la Fórmula E se realizarán en Diriyah, Arabia Saudita, el 27 y 28 de enero, respectivamente.