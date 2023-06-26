Formula E: Los mejores momentos del E-Prix de Portland Ronda 12

Formula E | La Formula E celebra la ronda 12 del Campeonato Mundial en su Temporada 9 y su primera visita a la ciudad de Portland.

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Más de 20,000 personas asistieron a la carrera inaugural del E-Prix de Portland, con todas las entradas agotadas. Las dancers del equipo local de la NBA, los Portland Trail Blazers, entretuvieron a los aficionados, mientras que el alero de primer año de los Trail Blazers, Jabari Walker, también disfrutó de la carrera. La campeona olímpica de esquí Lindsey Vonn formó parte del equipo Jaguar TCS Racing y dio una vuelta eléctrica a alta velocidad por la pista.

El rapero, cantante y diseñador de moda estadounidense Jaden Smith desveló su propio diseño de librea exclusivo en un coche de carreras de Formula E GEN3 -el coche de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido- en la Fan Village antes de la carrera.

No hay que decir más para saber que el ambiente en Portland fue espectacular, y la carrera aún mejor. Se vieron 403 adelantamientos sobre la pista, una cifra histórica en la Formula E y el automovilismo. Revive aquí los mejores momentos en imágenes de esta carrera que dejó al neozelandés Nick Cassidy como el gran vencedor.