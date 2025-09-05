Los mejores nocauts de Oscar Valdez ¡Vuelve por todo!

El peleador mexicano Oscar Valdez regresa este sábado 6 de septiembre al ring, para enfrentar en este nuevo turno a Ricky Medina, un peleador que en el papel no tiene los altos reflectores pero que Valdez le ha extendido su respeto, aunque arriba del ring se convertirá en una fiera buscando la victoria e inclusive el nocaut.

Un nocaut se podría sumar a los últimos que ha conseguido y que son encabezados por aquel espeluznante golpe hacia Emanuel Vaquero Navarrete que lo puso como campéon superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, para lograr sel campeón en dos divisiones, recordando que previamente fue campeón por la OMB en peso pluma, además de haber sido peleador de Juegos Olímpicos.

Su trayectoria es amplia, su furia se expone en el ring cada vez que sube y ahora lo acompaña un hambre por volver a ser campeón mundial, porque como mencionó en entrevista, siente aún la pasión y facultades para ponerse en el camino y tener otra oportunidad y además ganar para ser monarca del mundo.

Listado de los mejores y recientes nocauts de Oscar Valdez

Oscar Valdez vs Berchelt: Pelea ocurrida el 20 de febrero del 2021 en Las Vegas, donde Alacrán llegó como campeón del CMB, pero con algunas dudas que lo acompañaron, sobre todo por contagio en meses anteriores a Covid. En la pelea no logró ser el peleador que había sido y en el round 10 una maniobra elusiva de Valdez y un volado de izquierda le dio el triunfo por nocaut.

Oscar Valdez vs Liam Wilson: El 29 de marzo del 2023, Oscar Valdez se enfrentó a Liam Wilson en Glendale, Arizona y el mexicano logró noquear en el séptimo round, lo que siginifcó un gran triunfo y una manera de regresar a la senda del triunfo, Valdez también estalló en llanto pues fue una forma de probarse en cuanto a sus capacidades y momento.

Oscar Valdez vs Adam López: El 30 de noviembre del 2019, Oscar Valdez, peleador mexicano se midió ante López quien llegaba como un muy serio peleador, pero el de Nogalez noqueó en el séptimo episodio de una pelea realizada en Las Vegas.

Oscar Valdez vs Jayson Velez: Este combate se celebró el 21 de julio del 2020, fue de alto calibre fue resuelto por Oscar Valdez de forma eficiente, aunque el nocaut llegó en el décimo round de diez, pero sumó un nocaut más a su trayectoria.

Box Azteca transmitirá Oscar Valdez vs Ricky Medina

Este sábado 7 de septiembre, Oscar Valdez se enfrentará ante Ricky Medina en pelea celebrada en Nogales, donde buscará despachar a su contrincante. El pleito lo podrás ver EN VIVO desde las 11:00 PM a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios del Box Azteca Team.