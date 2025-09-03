Mi meta es seguir en la cima y ser de nuevo campeón mundial: Oscar Valdez

El peleador Oscar Valdez se presenta este sábado en su natal Nogales, para medirse ante Richard Medina, una pelea determinante para sus objetivos apuntando a ser de nuevo campeón del mundo.

Oscar Valdez sabe que su carrera ha tenido baches, que a sus 34 años de edad y su larga trayectoria el retiro está cerca, pero también cree que aún tiene potencia, resistencia, habilidades intactas por lo que piensa en derrotar a Richard Medina y hacer lo necesario pelea a pelea para alcanzar una oportunidad por un campeonato mundial y ser campeón.

Oscar Valdez tuvo recientemente una conferencia de prensa virtual y ahí dio importantes reflexiones sobre lo que viene en su carrera

-Estoy muy contento de mi entrenamiento con Manny Robles. Con la fortuna de estar en Big Bear, tomando la pelea con mucha atención. No es una pelea fácil, la tomo con mucho respeto y seriedad, tenemos buena altura y buenos sparrings

-Como saben vengo de una derrota, o dos derrotas contra Vaquero Navarrete

-Mi meta es mantenerme y estar en la cima. Quiero ser campeón mundial y vamos a seguir buscando cumplir ese sueño que tengo desde niño, de ser campeón del mundo, para eso tengo que pasar primero este reto y no lo tomo a la ligera

-Mi sueño es ser campeón del mundo de nuevo, tener otra oportunidad. Vengo bien preparado y que mejor que en Nogales. Siempre pedí pelear en Nogales y Top Rank ahora tenemos esa oportunidad

-La última vez que tuve una pelea en casa, en Nogales, tenía 14 años y regreso mucho tiempo después. Mis amigos de la secundaria me vieron cuando tenía 14 años y sé que muchas personas, familia y conocidos estarán. No puedo ni imaginarlo

-El retiro podría venir pronto, lo sabremos en su momento, en un año, dos o tres años, no lo sé. Cuando mi papá me diga que es suficiente hasta ahí llegaré. Suele pasar que el último en darse cuenta que ya llegó el retiro, es el boxeador

-En el boxeo se comete un error, tienes una pelea en puerta y ya tienes otro en mente. Es contraproducente. Pero sí, claro que tengo en la mira a boxeador de la división de superpluma

-Claro que me gustaría una tercer pelea contra Vaquero, volver a intentarlo. Sé que las oportunidades las tienes que merecer y yo perdí dos veces contra él. La afición pide las peleas y sé lo que podrían decir de una tercer pelea

Box Azteca transmitirá Oscar Valdez VS Richard Medina