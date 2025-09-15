¡IMPERDIBLES! Los partidos más atractivos de la Jornada 1 de Champions League

Está por arrancar un nuevo capítulo en la historia de la UEFA Champions League, el torneo más codiciado del futbol europeo que en su temporada 2025-26 jugará por segunda ocasión bajo el nuevo formato con 36 equipos participantes.

Desde su primera jornada se vivirán duelos electrizantes que prometen encender el torneo desde su inicio. Algunos de los más destacados serán: Juventus contra Borussia Dortmund, Bayern Múnich contra Chelsea, Real Madrid contra el Olympique de Marsella, Liverpool en contra del Atlético Madrid, entre otros.

Los partidos más atractivos de la Jornada 1 de la Champions League

El duelo entre la Juventus y el Borussia Dortmund es uno de los más esperados. La “Vecchia Signora” busca recuperar protagonismo en Europa después de temporadas irregulares en la Serie A, mientras que el subcampeón de la edición pasada quiere reafirmarse como candidato al título. Este choque revive recuerdos de finales pasadas y enfrentará a dos planteles cargados de juventud y experiencia.

El Bayern Munich recibe al Chelsea en un cruce entre dos equipos con tradición en la Champions. Los bávaros, siempre candidatos al título, medirán fuerzas contra un conjunto inglés que regresa al torneo tras ausencias recientes. La expectativa está puesta en cómo los blues, en proceso de renovación, podrá responder ante uno de los rivales más sólidos del continente.

El Real Madrid, dirigido ahora por Xabi Alonso, debutará frente al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu. Los blancos buscan iniciar con paso firme en su camino por recuperar la corona europea. Marsella, por su parte, ha reforzado su plantilla y tratará de dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados del futbol mundial.

Otro de los choques imperdibles será el de Liverpool contra Atlético de Madrid, dos equipos con estilos muy marcados. Los ingleses y actuales campeones de la Premier League apuestan por un futbol ofensivo y dinámico, mientras que los dirigidos por Diego Simeone buscarán imponer su disciplina táctica. El historial entre ambos clubes en Champions deja claro que se trata de un enfrentamiento lleno de dramatismo y partidos cerrados.

El nuevo formato de la Champions League

La edición 2025-26 es la segunda bajo el sistema de fase liga, en el que los clubes suman puntos en una tabla general para acceder a octavos de final. Con este esquema, cada jornada adquiere un peso mayor y arrancar con victorias puede marcar la diferencia en la clasificación. Además, varios de estos partidos representan reencuentros históricos: Juventus vs Dortmund y Bayern vs Chelsea son reediciones de finales europeas, lo que añade un componente extra de rivalidad.

