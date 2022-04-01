Las mejores postales del sorteo rumbo al Mundial de Qatar 2022

Reuters | Así se vivió el sorteo de Qatar 2022, en donde se definieron los grupos para la Copa del Mundo.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pidió diálogo a las autoridades mundiales para acabar con las guerras y los conflictos bélicos y aseguró que Qatar 2022 será “La Copa Mundial de la paz”.

Aquí te presentamos las mejores imágenes de lo ocurrido durante el sorteo del Mundial de Qatar 2022.

En un breve discurso para introducir el sorteo de la composición de los grupos, el máximo dirigente de la FIFA señaló que se necesitan ocasiones “para que la gente se una, conviva en paz, celebrar”, y “El Mundial precisamente representará eso”.

“Nuestro mundo está dividido, está agresivo, y precisamente de ocasiones como estas para que la gente se una para celebrar... El pedido que hace la comunidad del fútbol es, a todas las autoridades del mundo, que frenen la guerra. Por favor dialoguen, en paz. Queremos que esta Copa del Mundo sea el Mundial de la paz”, afirmó.

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Recalcó su petición con un “por favor” para que se dialogue en paz, e insistió en que “esta Copa del Mundo simplemente será la mejor de la historia”.

El jeque Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani da la bienvenida a su país

El jeque Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, dio la bienvenida a todos los participantes, y tras recordar que es la primera gran competición tras la pandemia se mostró “muy orgulloso” y muy satisfecho” de este momento.

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Señaló que espera que “todo el mundo disfrute de este momento y se cree una gran atmósfera”, porque el impacto del deporte “va más allá" de los terrenos de juego.