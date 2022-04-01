De Raúl Jiménez a Ochoa: Mexicanos reaccionan a su grupo en Qatar 2022

Distintos futbolistas y clubes mexicanos han reaccionado al grupo que le tocó al combinado azteca en Qatar 2022, pues aunque se enfrentarán a grandes potencias y jugadores de élite, parece haber confianza en que se puede llegar lejos.

Jugadores como Rogelio Funes Mori, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, hasta clubes como Chivas o Puebla, reaccionaron al sector que le tocó a México, pues la emoción se ha apoderado de todos pese a que faltan algunos meses para el Mundial.

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La afición está ilusionada aunque también nerviosa, pues en el Grupo C, donde está México, también se encuentran Lionel Messi y Robert Lewandowski, dos de los mejores jugadores de todo el mundo.

Las reacciones a grupo de México en Qatar 2022

En redes sociales se desató una ola de comentarios respecto al grupo que le tocó a México en el Mundial, pues muchos tienen la firme certeza de que el quinto partido, e incluso llegar más allá, es posible.

Los futbolistas fueron más ‘discretos’ y muchos de ellos sólo compartieron el grupo de la Selección Mexicana, pero aún así se hicieron presentes, dando muestras de que están con el equipo pese a todo.

Un jugador que generó una sorpresa positiva fue Marcelo Flores, jugador que aún se debate entre los aztecas y Canadá, pero afortunadamente mandó un mensaje ‘claro’ de que su corazón es tricolor.

El Mundial de Qatar 2022 está cercano, ya se respira un ambiente mundialista y los distintos equipos se prepararán con todo para llegar plenos al mes de noviembre, pues el próximo 21 de dicho mes los anfitriones abren contra Ecuador, en un duelo que pinta muy parejo y de pronóstico reservado.