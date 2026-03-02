Estos son los mejores triunfos de Manny Pacquiao en el boxeo

Nadie puede dudar de que Manny Pacquiao es una de las figuras más influyentes y exitosas en la historia del boxeo mundial. Con una carrera que se extendió por más de dos décadas, el filipino no solo acumuló victorias, sino que protagonizó combates memorables que marcaron a toda una generación de aficionados y especialistas.

Desde su debut profesional a los 16 años, Pacquiao construyó un legado basado en potencia y una agresividad constante sobre el ring. Su capacidad para competir y dominar en múltiples categorías lo llevó a enfrentar y vencer a algunos de los mejores boxeadores de su era.

¿Cuáles son los 5 mejores triunfos de Manny Pacquiao en el boxeo?

Manny Pacquiao vs. Marco Antonio Barrera (2003)

Esta pelea marcó la irrupción definitiva de Pacquiao en la élite mundial. Dominó de principio a fin al boxeador chilango, obligando a la detención del combate en el undécimo asalto. La contundencia del triunfo y el nivel del rival lo posicionaron como una nueva superestrella del boxeo.



Manny Pacquiao vs. Erik Morales (2006)

Tras perder el primer combate en 2005, el boxeador de Filipinas regresó con una versión mejorada y noqueó a Morales en el décimo asalto en la revancha. Este triunfo fue clave para demostrar su capacidad de ajuste y evolución técnica, algo ampliamente valorado por analistas del deporte.



Manny Pacquiao vs. Óscar De La Hoya (2008)

En una de las peleas más mediáticas de su carrera, Pacquiao dominó completamente a De La Hoya, obligándolo a retirarse tras 8 asaltos. A pesar de subir de categoría, el filipino mostró una superioridad sorprendente, lo que elevó aún más su estatus global.

Manny Pacquiao vs. Ricky Hatton (2009)

Considerada una de sus actuaciones más perfectas, noqueó a Hatton en el segundo asalto con un brutal golpe de izquierda. La velocidad, precisión y contundencia exhibidas en esta pelea son frecuentemente destacadas por expertos como una de las mejores demostraciones individuales en el boxeo moderno.



Manny Pacquiao vs. Miguel Cotto (2009)

En un combate exigente ante un rival de alto nivel, el filipino dominó a Cotto con combinaciones constantes hasta lograr un nocaut técnico en el duodécimo asalto. Esta victoria le permitió conquistar otro título mundial y reafirmar su dominio en distintas divisiones.

El legado de Manny Pacquiao: campeonatos y logros que lo dejaron en lo más alto del boxeo mundial

Nacido en 1978 en Filipinas, Manny Pacquiao es el único boxeador en la historia en haber ganado títulos mundiales en 8 categorías de peso diferentes: un logro sin precedentes que refleja su versatilidad y capacidad de adaptación.

Además de su éxito deportivo, Pacquiao trascendió el boxeo al convertirse en una figura política en su país, desempeñándose como senador y participando activamente en iniciativas sociales y humanitarias.

Su impacto va más allá del ring, ya que es considerado un símbolo nacional en Filipinas y una figura global del deporte. Su legado sigue siendo referencia obligada para nuevas generaciones de boxeadores. Su récord profesional da cuenta de 62 victorias (39 nocauts), 8 derrotas y 3 empates.