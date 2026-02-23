¿Revancha? Ryan Garcia y Devin Haney podrían volver a subir al ring de boxeo

El panorama del boxeo internacional podría encaminarse nuevamente hacia un choque de alto calibre luego de que Ryan García conquistara el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo tras imponerse a Mario Barrios en su más reciente combate.

La victoria del peleador californiano no solo le permitió sumar su primer cinturón en las 147 libras, también volvió a colocar en el centro de la conversación una rivalidad que ha generado enorme expectativa en los últimos años: la que mantiene con Devin Haney. Desde hace varios meses, el excampeón ha manifestado su interés en enfrentar nuevamente a García con el objetivo de saldar cuentas pendientes arriba del ring.

Ambos pugilistas se vieron las caras por primera vez en abril de 2024, en una pelea que terminó con una sorpresiva actuación de “King Ry”, quien logró enviar a la lona en múltiples ocasiones a su entonces invicto rival. Aunque el resultado inicial fue favorable para García por decisión mayoritaria, el combate fue posteriormente invalidado tras los controles antidopaje realizados después del enfrentamiento.

Ese episodio frenó momentáneamente cualquier intento de organizar una segunda pelea, además de que la suspensión del nuevo campeón del CMB y algunos tropiezos deportivos en 2025 enfriaron las negociaciones entre ambos equipos. Sin embargo, el reciente título conseguido por García ha cambiado el escenario por completo.

