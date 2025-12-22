Estos fueron los mejores videojuegos del 2025, según The Game Awards

En el marco de la despedida de un año más, el mundo de los videojuegos celebró en grande la llegada de The Game Awards 2025 , un evento que celebró a lo mejor de la industria a lo largo de estos últimos 12 meses. Ahora bien, ¿qué videojuegos destacaron como los mejores del año?

Si bien fueron varios los videojuegos que tuvieron grandes respuestas de parte de los aficionados y los expertos, la realidad es que solo unos pocos pudieron destacar en The Game Awards. Por ende, aquí conocerás más detalles respecto a lo que ocurrió en el evento del pasado 11 de diciembre.

¿Cuáles fueron los mejores videojuegos del 2025 para The Game Awards?

Imposible no iniciar este apartado sin mencionar a Donkey Kong Bananza, el cual fue uno de los mejores videojuegos del 2025 para The Game Awards. Se trata de un título exclusivo para la Nintendo Switch 2 que trae de vuelta a este personaje a través de aventuras llenas de combates y explosión al por mayor.

The Game Awards también destacó a Clair Obscur: Expedition 33, un videojuego que ha generado ciertas polémicas por el uso de la IA pero que, sin duda, se ganó el cariño de la gente, entre otras cosas, por estar ambientado en una época posapocalíptica, combinando una eficaz narrativa con una dirección artística por demás espectacular.

Finalmente, también aparece Kingdom Come Deliverance II, el cual continúa la saga de Warhorse Studios y que se lleva a cabo en la época Medieval. Este videojuego se coló entre los mejores gracias a su historia y la trama, misma que está llena de conflictos políticos, bélicos y de venganza.

The Game Awards y la mención honorífica a Death Stranding 2: On the Beach

Así como los títulos mencionados previamente, la secuela de Death Stranding superó cualquier tipo de expectativa gracias a mantener la tradición del primer título mientras combinaba la exploración de entornos abiertos, lo cual causó la alegría y la emoción de sus nuevos usuarios a través de las consolas.