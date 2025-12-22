¿Quién ganará la temporada 2026 de la Fórmula 1? Inteligencia Artificial responde

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 , la cual promete un toque muy llamativo de dinamismo gracias a la particular batalla entre los pilotos más experimentados, como Checo Pérez, así como aquellos que poco a poco han comenzado a levantar la mano dentro del automovilismo profesional.

Se espera, entonces, que la próxima temporada de la Fórmula 1 sea una de las más reñidas e interesantes de los últimos años. Ante este motivo, la Inteligencia Artificial ha dado a conocer el nombre de quien, para ella, se perfila para ganar la próxima campaña. ¿Habrá sorpresas en este deporte?

¿Quién ganará la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Se le preguntó a Chat GPT respecto a su favorito para ganar la Fórmula 2026. Según sus predicciones, y de acuerdo con las probabilidades baladas en odds, el piloto que parte como favorito a ganar la próxima temporada del máximo circuito del automovilismo es nada más y nada menos que Max Verstappen.

Max Verstappen will switch to car number 3 in 2026 - a number famous for recently being used by Daniel Ricciardo 🔁



With car numbers back in the spotlight, we've taken a look at 11 times F1 drivers raced with another driver's number 👉 https://t.co/0FzvG95G6C#F1 pic.twitter.com/Euyt6KCHt0 — Formula 1 (@F1) December 21, 2025

Cabe mencionar que, durante mitad de la temporada pasada, el piloto de Red Bull tenía más de 100 puntos de desventaja sobre Lando Norris, la cual recortó a solamente dos unidades para quedar en el segundo lugar del campeonato solo por debajo de la estrella de McLaren.

De hecho, Chat GPT coloca al propio Lando Norris como el segundo piloto con más probabilidades de ganar la temporada 2026 de la Fórmula 1. En el tercer lugar se encuentra George Russell de Mercedes, mientras que en el cuarto sitio se vislumbra Óscar Piastri, nuevamente de McLaren.

¿Qué se espera de Checo Pérez y el debut de Cadillac?

Como sabes, Cadillac hará su debut dentro de la Fórmula 1 y, para ello, adquirió los derechos tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas. Si bien no se espera que la escudería norteamericana luche contra las mejores de estos momentos, tampoco se vislumbra un último lugar como ha ocurrido con otras constructoras que han debutado en el pasado.