¿El Grande Americano le quitará el Megacampeonato AAA a Dominik? La teoría que circula en redes

Guerra de Titanes dejó un gran sabor de boca para los amantes de la Lucha Libre tanto en México como en los Estados Unidos, y parte de ello guarda relación con la lucha estelar que trajo consigo a estrellas como Rey Mysterio, Rey Fénix, Dominik Mysterio y El Grande Americano.

Los rudos perdieron la lucha y, al final, Dominik Mysterio dejó solo a El Grande Americano, quien nuevamente fue alabado por la gente que se presentó en el Estadio GNP de Guadalajara. Ante ello, existe una teoría que indica que este luchador le quitará a Dominik el Megacampeonato de la AAA.

¿El Grande Americana le quitará el Megacampaonto AAA a Dominik Mysterio?

Al término de la lucha estelar, Dominik Mysterio empujó a El Grande Americano, quien se quedó solo en el ring ante Rey Fénix, Penta y Rey Mysterio. El dueño del 619 le alzó la mano en señal de respeto, por lo que El Grande la tomó para, posteriormente, abandonar la función.

El Grande Americano has turned face #GuerraDeTitanes pic.twitter.com/DiM1050rx8 — Max Everett | Wrestling Inc (@max_everett10) December 21, 2025

Esta situación ha hecho que distintos usuarios en redes hayan comenzado a hablar del cambio de rudo a técnico por parte de El Grande Americano, quien aprovecharía el increíble impacto que ha tenido en México para convertirse en uno de los rostros principales de la empresa para el 2026.

Si esto sucede de tal forma, no se descarta que el propio Grande Americano sea el encargado de arrebatarle a Dominik Mysterio el Megacampeonato de la AAA, por lo que, de ser así, esto podría suceder en un magno evento como podría ser Rey de Reyes o, incluso, Triplemanía 2026.

¿Qué luchador está detrás de El Grande Americano?

El personaje inició como una parodia al luchador mexicano y fue personificado, en un principio, por Chad Gable. Sin embargo, tras su lesión la WWE le dio la máscara a Ludwig Kaiser, quien en tan solo meses se ha convertido en uno de los más queridos dentro de la República Mexicana.