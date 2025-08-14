Memo Ochoa regresaría a España con este histórico equipo

A sus 40 años de edad, Guillermo Ochoa no se rinde en su intento por continuar en el futbol europeo, factor que es clave para cumplir su sueño de ser convocado a su sexto mundial con la Selección Azteca en el 2026. Tras su salida del AVS SAD de Portugal, el arquero mexicano habría sido ofrecido al Real Zaragoza de la Segunda División de España, de acuerdo con diferentes fuentes de medios internacional.

Te puede interesar: Inter Miami y Lionel Messi buscan sacarle este jugador a Cruz Azul

Memo necesita un club donde sea un titular indiscutible y seguir teniendo minutos, condición que le impuso Javier Aguirre para seguir siendo considerado en el combinado nacional.

El Zaragoza, un equipo con gran historia, busca un portero desde los inicios del mercado de fichajes de este verano, medios apuntan que ya habría recibido la propuesta, pero no ha respondido, señal de que el interés aún no es tan fuerte.

Tigres vs América EN VIVO, Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El gran obstáculo

Aunque el portero mexicano ya no ocupa plaza de extranjero debido a su pasaporte comunitario, su edad parece ser el gran obstáculo para los equipos europeos top, en especial para equipo de la Primera División.

España, sería el destino ideal para Ochoa, ya que ha militado en el futbol ibérico con el Granada y el Málaga hace unos años atrás, por lo que su arribo a esta liga puede significar seguir en el Viejo Continente para mantener el ritmo de competencia. Se estima que en los próximos días, se comiencen a aterrizar las diferentes opciones para conocer el nuevo equipo de Guillermo.

Te puede interesar: Fue campeón de la Octava con Cruz Azul, no le fue bien en Chivas y hoy se gana la vida lavando platos