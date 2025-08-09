Fue campeón de la Octava con Cruz Azul, no le fue bien en Chivas y hoy se gana la vida lavando platos

En la actualidad, Cruz Azul no la está pasando nada bien y el capitán del equipo reveló quién es el culpable de este pésimo momento que atraviesa La Máquina . Sin embargo, un hecho histórico del equipo sucedió en 1997 cuando Cruz Azul ganó la ‘Octava’ tras ganar el torneo invernal. La importancia de este título creció con los años, pues recién en 2021, La Máquina volvió a ganar la Liga BBVA MX y uno de los protagonistas hoy se dedica a lavar platos.

Hablamos de José Guadalupe Castañeda, referente histórico de la gesta obtenida por Cruz Azul en 1997. El lateral derecho era inamovible en el equipo de Luis Fernando Tena, pero su vida después del futbol fue muy distinta para él. Si bien quiso seguir ligado al deporte siendo entrenador, no lo consiguió y tuvo que ganarse la vida de otra manera: consiguió trabajo en un restaurante de precios accesibles. En la actualidad, una figura de Cruz Azul está cerca de jugar en Europa .

Mexsport Guadalupe Castañeda fue figura de Cruz Azul en 1997

Durante mucho tiempo ‘Lupe’ Castañeda se ocupó de tomar los pedidos, hizo de mesero y en ocasiones también preparó la comida. “Somos gente de fútbol. Lo mío es el fútbol y también es la cocina. Yo sé cocinar, me gusta cocinar. Para ser un líder, primero tienes que ser un líder contigo mismo. El hecho de que yo lave platos y ollas y atienda las mesas, no me quita ni me pone. Yo demuestro a la gente que tenemos que trabajar todos para beneficio de todos”, mencionaba en el año 2019.

Castañeda trabaja para una cocina ubicada en el Mercado Corona de Guadalajara, Jalisco. Ahora mismo, el deseo del ex Cruz Azul es conseguir un negocio propio, aunque mientras tanto se dedica a dignificar su oficio y se muestra agradecido por seguir trabajando. “Al menos estoy trabajando”, remarcaba el campeón con La Máquina en el año 1997.

¿Cómo fue la carrera de José Castañeda en Cruz Azul y Chivas?

Surgido de Atlas, ‘Lupe’ Castañeda tuvo su mejor momento en Cruz Azul, donde logró ganar la liga, la Copa México y dos Copas de Campeones. Su paso por Chivas estuvo lejos de ser el mejor, ya que llegó a mediados de los años 2000 y disputó un total de 70 partidos. Lejos de mostrar su mejor nivel, en 2003 fichó por Dorados de Sinaloa, siendo clave en el ascenso de dicho equipo.