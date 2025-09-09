¡Haaland anota 5 goles y junto a Noruega humillan a rival en fecha eliminatoria marcando en 11 ocasiones!

Una goleada humillante sucedió este martes en las Eliminatorias de UEFA, cuando Noruega se midió ante Moldavia en Ullevaal Stadio, cuando lo locales liderados por Haaland derrotaron por 11-1.

El cuadro de Noruega ahora con 15 puntos lidera el Grupo 1 de las eliminatorias, aprovechándose de Moldavia que esta en el fondo de ese sector sin puntos y con 25 goles en contra en 5 partidos.

Moldavia ya prácticamente eliminado no logró meter las manos ante los noruegos que anotaron seis tantos en el primer tiempo.

Noruega y Haaland, con alta efectividad ante Moldavia

Los noruegos de Haaland, dispararon 34 ocasiones y de esas 18 fueron al arco y 11 encajaron de gol. Con un 90 por cierto de posesión sobre Moldavia fueron una aplanadora en casa.

Haaland anotó el segundo gol del partido y el penúltimo de los 11 totales de Noruega y de los cinco que el jugador de Manchester City marcó.

Luego Chelo Aasgaard anotó cuatro tantos, uno de estos de penal al 79 que el propio Haaland le dejó tirar.

Martin Odegaard marcó otro gol y por si fuera poco Felix Horn anotó otro más en la cancha.

Noruega así se muestra fuerte en las eliminatorias y superando a Italia e Israel con 15 puntos en relación a los nueve puntos de esas selecciones.