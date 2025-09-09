deportes
Un día brilló en la Champions League, lo detuvieron por algo inédito y hoy trabaja como entrenador en la cárcel

Supo jugar en equipos como el Real Madrid y el Manchester City y, también, en la Champions League, pero su carrera cayó en picada y hoy se encuentra en la cárcel

Rodrigo Acuña
Champions League
Mientras el calendario de la UEFA Champions League 2025/26 ya fue publicado de forma oficial , un futbolista que supo destacarse en este torneo y sorprender a muchos fanáticos del futbol es Robinho, o también conocido por su nombre, Róbson de Souza. El talentoso jugador brasileño fue apodado como ‘El Heredero’ por Pelé, sin embargo, su carrera nunca terminó de despegar y hoy en día se encuentra tras las rejas en prisión.

Robinho, quien es condenado por violación, se encuentra cumpliendo con su sentencia en la Penitenciaría Doctor Tarcizo Leonce Pinheiro Cintra, en Tremembé, interior de São Paulo. Según fuentes internacionales, el exjugador del Real Madrid ha asumido el papel de entrenador del equipo de futbol de los reclusos. Por otro lado, hay 10 datos que cualquier fanático de la Champions League no debe perderse .

Robinho se encuentra en la cárcel y es entrenador
Robinho se encuentra en la cárcel y es entrenador

Esta faceta del exmago brasileño fue revelada en el libro “Tremembé: La prisión de los famosos”, del periodista Ulisses Campbell. Desde su ingreso a la cárcel en marzo de 2024, Robinho se ha convertido en una figura central entre los internos. Según Campbell, el exfutbolista dirige el “Tremembé Esporte Clube”, equipo que representa a los reclusos en los partidos internos.

¿Por qué Robinho fue condenado a prisión?

El exdelantero había sido condenado en Italia a 9 años de prisión por haber participado en la violación colectiva de una mujer de 23 años en una discoteca de Milán en 2013, cuando jugaba para el Rossonero. Durante la investigación, la justicia italiana encontró conversaciones telefónicas entre Robinho y sus amigos, también condenados, en las que se burlaban de la situación y expresaban confianza en que no serían castigados.

¿En qué equipos jugó Robinho a lo largo de su carrera?

Se formó en el Santos de Brasil y debutó como profesional en el año 2002. En 2005, fichó por el Real Madrid como una de las mayores promesas del futbol de la época. Sin embargo, nunca terminó de brillar en España y Manchester City lo compró por 43 millones de euros en 2008. Si bien su primera temporada no fue mala, tampoco pudo remontar en Inglaterra y en el año 2010 fue cedido al Santos, su exequipo.

En 2010, el AC Milan trató de rescatarlo, pero tampoco se pudo lucir, tanto es así que en el año 2014 regresó una vez más al Santos. A partir de allí, su carrera cayó en picada jugando para equipos como: GZ Evergrande de China, Atlético Mineiro de Brasil, Sivasspor y Basaksehir de Turquía y un regreso a Santos en 2020.

Curiosidades del deporte
Real Madrid en Champions League
Manchester City en Champions League
