El mensaje de Alan Medina tras su fuerte lesión que ilusiona a la afición de Pumas

Alan Medina sufrió una fuerte lesión el pasado martes 21 de abril del 2026 en el partido ante Juárez. El futbolista tuvo una fractura de tobillo izquierdo por lo que no podrá jugar la Liguilla del Clausura 2026 y decidió mandar un emotivo mensaje a los aficionados este miércoles 22 de abril del 2026.

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Alan Medina contestó un mensaje de Pumas, en el que le mostraron su apoyo. El jugador decidió compartir en su historia de Instagram sus palabras tras su lesión en las que dejó claro que busca levantarse y se siente seguro de que el equipo luchará por cumplir en la Liguilla ganando el titulo. Por último, le agradeció a todos por sus mensajes de apoyo.

"Toco levantarse una vez más y estoy seguro que esta familia luchará para cumplir con lo que todos queremos en liguilla. Gracias a todos por sus mensajes".

El mensaje de Pumas para Alan Medina

El conjunto de Pumas fue solidario con Alan Medina al mandarle un mensaje en sus redes sociales en el que detallaron que son una familia en la que nadie camina solo. Le mandaron fuerza y energía, dieron a conocer que saben de su garra, de su profesionalismo y la resiliencia que lo caracteriza por lo que detallaron que volverá más fuerte para defender los colores del equipo.

"¡Estamos contigo, Alan!

En esta familia nadie camina solo. Hoy mandamos toda nuestra fuerza y energía a Alan Medina. Sabemos de tu garra, de tu profesionalismo y de la resiliencia que te caracteriza; estamos seguros de que volverás más fuerte que nunca a defender estos colores.

¡Mucho ánimo, Alan! Tu equipo y tu afición te esperan."