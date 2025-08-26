deportes
Nota

El EMOTIVO mensaje del América a Checo Pérez por su nuevo reto en Cadillac

El conjunto del América decidió mandarle un mensaje a Sergio ‘Checo’ Pérez tras confirmarse su nuevo reto con Cadillac

Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Este martes 26 de agosto de 2025, Cadillac Racing confirmó a través de sus redes sociales a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su nuevo piloto para la Fórmula 1 en la temporada 2026.

Luego de quedar fuera una temporada, el piloto mexicano regresa al volante y el conjunto del América decidió mandarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El mensaje del América a Checo Pérez

El conjunto del América decidió mandarle un mensaje a Sergio Pérez a través de sus redes sociales al darse a conocer la noticia de su regreso a la Formula 1.

El equipo de Coapa lo felicitó por sus nuevos retos en un nuevo equipo y agregó un mensaje con su frase del América en el que detalló que solo los grandes llevan pasión en la sangre.

"¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre #GrandeDeCorazón Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre”.

El América le mandó su respectivo mensaje al ser aficionado del equipo. En varias ocasiones se le ha visto en los palcos viendo al club en finales y partidos importantes junto a sus hijos.

