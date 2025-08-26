El EMOTIVO mensaje del América a Checo Pérez por su nuevo reto en Cadillac

Este martes 26 de agosto de 2025, Cadillac Racing confirmó a través de sus redes sociales a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su nuevo piloto para la Fórmula 1 en la temporada 2026.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒 Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Luego de quedar fuera una temporada, el piloto mexicano regresa al volante y el conjunto del América decidió mandarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

El mensaje del América a Checo Pérez

El conjunto del América decidió mandarle un mensaje a Sergio Pérez a través de sus redes sociales al darse a conocer la noticia de su regreso a la Formula 1.

El equipo de Coapa lo felicitó por sus nuevos retos en un nuevo equipo y agregó un mensaje con su frase del América en el que detalló que solo los grandes llevan pasión en la sangre.

"¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre #GrandeDeCorazón Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre”.

¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre #GrandeDeCorazón Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre. 🦅🇲🇽🏁 pic.twitter.com/fxgTwIkARZ — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2025

El América le mandó su respectivo mensaje al ser aficionado del equipo. En varias ocasiones se le ha visto en los palcos viendo al club en finales y partidos importantes junto a sus hijos.