Checo Pérez estaría entre los mejores 10 pagados de la Formula 1 en el 2026

El piloto mexicano Checo Pérez regresó a la Formula 1 con la escudería de Cadillac y estaría entre los mejores 10 pagados de la temporada 2026

Iván Vilchis
Este 26 de agosto de 2025, Cadillac Racing confirmó a través de sus redes sociales a Sergio ‘Checo’ Pérez c omo su piloto para la Fórmula 1 de 2026.

Con el regreso de ‘Checo’ Pérez a la formula 1, estará entre los 10 pilotos mejores pagados de la temporada 2026. Con su regreso al volante, el mexicano firmó una contrato millonario por temporada que lo pone entre los mejores pagados.

Los 10 mejores pagados de la Formula 1 para el 2026

Los 10 mejores pagados de la Formula 1 para el 2025 serían los siguientes:

  1. Max Verstappen de Red Bull Racing de 65 millones de dólares al año.
  2. Lewis Hamilton de Ferrari de 60 millones de dólares al año.
  3. Charles Leclerc de Ferrari de 34 millones de dólares al año.
  4. Fernando Alonso de Aston Martin de 20  millones de dólares al año.
  5. Lando Norris de McLaren de 20  millones de dólares al año.
  6. SERGIO CHECO PÉREZ de 15-17 millones de dólares al año.
  7. George Russell de Mercedes de 15  millones de dólares al año.
  8. Carlos Sainz Jr. de Williams de 10  millones de dólares al año.
  9. Pierre Gasly de Alpine de 10 millones de dólares al año.
  10. Alexander Albon de Williams de 8 millones de dólares al año.

Los datos de los salarios fueron obtenidos de una nota publicada por Red Bull. Podría haber ciertos cambios en algunos sueldos para la siguiente temporada.

La tabla podría cambiar pues hasta el momento no se ha dado a conocer el salario que tendría Valtteri Bottas, que podría tener un sueldo similar o superior al del mexicano Sergio Pérez.

