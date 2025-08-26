OFICIAL: Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

La espera terminó. Tras 250 días de incertidumbre, rumores y especulaciones, el nombre de Sergio “Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1. El piloto mexicano, considerado ya una leyenda del deporte nacional, regresa a la máxima categoría en 2026 con Cadillac, el nuevo equipo que debutará en el Gran Circo.

BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!#F1 pic.twitter.com/umwBU2VCkA — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

La noticia, que se ha hecho oficial este 26 de agosto de 2025, representa mucho más que un simple fichaje: es la confirmación de que México sigue teniendo a su máximo embajador en las pistas más prestigiosas del mundo.

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

Un proyecto que lo sedujo

El reto que asume Checo es mayúsculo. Cadillac comenzará desde cero su aventura en la Fórmula 1, y Pérez no solo será el encargado de sumar puntos, sino también de desarrollar un auto competitivo y guiar a un equipo novato en la élite del automovilismo. Ese desafío, el de construir una escudería desde sus cimientos, fue el motivo que lo convenció de aceptar el contrato multianual.

Lejos de huir de la presión, el mexicano la abraza. Y hará todo lo posible por dejar un legado, consciente de que este paso podría marcar su nombre en los libros de historia.

¿Quién será el compañero de Checo Pérez en Cadillac?

La apuesta de Cadillac no pudo ser más ambiciosa. Junto a Checo estará Valtteri Bottas, ex piloto de Mercedes y Sauber, con 10 victorias en Grandes Premios y años de experiencia en el paddock. La dupla, integrada por dos veteranos queridos y respetados, representa algo inusual para un equipo debutante: contar con dos pilotos ganadores desde su primer año.

Con esta noticia, el deporte mexicano recibe un impulso histórico. No solo porque Checo vuelve a competir, sino porque lo hará con un proyecto que coincide con la reciente extensión del Gran Premio de México hasta 2028, garantizando que la afición local podrá ovacionar a su ídolo en el Autódromo Hermanos Rodríguez por varios años más.

El futuro inmediato de la Fórmula 1 ya tiene dueño en México: se llama Sergio Pérez y está listo para escribir el capítulo más arriesgado —y quizá más glorioso— de su carrera.