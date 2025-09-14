Canelo Álvarez, a menos de 24 horas de perder vs Crawford: “Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto está derrota con humildad y aprendizaje”

Este domingo 14 de septiembre del 2025, Saúl ‘Canelo’ Álvarez decidió mandar un mensaje a través de sus redes sociales luego de perder ante Crawford su título de campeón indiscutido de peso supermediano (168 libras).

El mexicano detalló que se siente orgulloso de todo lo que ha conseguido en su carrera y ante la derrota contra Crawford lo toma con humildad y aprendizaje. Agregó que se siente agradecido con su equipo por los sacrificios que han hecho todos estos años.

Explicó que el ya ganó porque tiene a su familia con él y millones de fans apoyándolo para terminar cerrando su mensaje agradeciendo a su esposa por su paciencia y no dejarlo en todo el proceso que ha tenido.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje.

Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años.

Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ❤️

Finalmente, gracias a Fernanda, mi esposa; por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso.

¡Viva México, Cabrones!”.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Canelo Álvarez pierde vs Terence Crawford y deja sus campeonatos mundiales; resumen y resultado de la pelea round por round

La derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

Saúl Álvarez perdió ante Crawford por decisión unánime de los jueces que en sus tarjetas dieron lo siguiente: 116-112, 115-113 y 115-113. Todas a favor del vencedor.

Terence Crawford mejora su marca a 42 victorias, 0 derrotas, convirtiéndose en el primer hombre en la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Saúl “Canelo” Álvarez suma su tercera derrota profesional y queda con 64 victorias, 3 derrotas y 2 empates.