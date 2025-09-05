El mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial en Argentina

Este viernes 5 de septiembre del 2025, Lionel Messi decidió mandar un nuevo mensaje a través de sus redes sociales luego de disputar el que sería su último partido de eliminatorias mundialistas con Argentina.

Messi publicó un total de 12 fotos del partido ante Venezuela y mandó un mensaje en el que detalló que fue una noche especial que lo deja sin palabras de la emoción. Agradeció a la gente por el cariño y por el apoyo de siempre.

Por último, detalló que pase lo que pase, sea cual sea el futuro, “Vamos Argentina”. Dejando dudas a los aficionados albicelestes de si su capitán se mantendrá en el equipo para el Mundial 2026.

“Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”.

“No creo que juegue el otro Mundial” Messi

Tras su último partido oficial con la Albiceleste en Buenos Aires, en la cancha del Estadio Monumental, Lionel Messi dio unas duras declaraciones al terminar el partido en las que reveló que podría no jugar el Mundial de 2026.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue el otro Mundial, por edad es lo más lógico que no llegue pero bueno, estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas pero como dije siempre, día a día, partido tras partido.

“Vengo de estar parado unos días. Por suerte pude jugar tres partidos seguidos, es ir día a día, sintiendo sensaciones. Lo que si está claro es que hoy era el último partido por los puntos acá. Intentando sentirme bien y sobretodo ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien disfruto y cuando no estoy bien, la verdad que la paso mal, prefiero no estar, así que nada, iremos viendo…”,