Mercado de fichajes: Estos días le quedan al América para confirmar un refuerzo para el CL2026

El Club América ha comenzado su participación en el Clausura 2026 de manera lamentable luego de sumar solamente 1 punto de 6 disponibles tras el empate y la derrota sufrida hasta ahora. Por tal motivo, sus aficionados se preguntan hasta cuándo se podrá fichar a algún jugador fuera de México.

Luego de la lamentable expulsión vivida el miércoles pasado por parte de Ramón Juárez, el conjunto azulcrema cayó en su casa y ante su gente frente al Atlético de San Luis por 2-0. América no solo perdió a un elemento en la zaga defensiva, sino que no tuvo opciones claras de cara al marco rival.

¿Hasta qué día se puede reforzar América para el Clausura 2026’

Lo primero a tener en cuenta es que el mercado de fichajes en México cerró hace unos días, lo cual significa que el Club América ya no podrá fichar a ningún elemento que forme parte de la Liga BBVA MX. Sin embargo, a la escuadra de Coapa aún le queda la opción del mercado internacional.

Si el conjunto dirigido por André Jardine tiene en mente fichar a un elemento más, deberá hacerlo antes del 10 de febrero, fecha límite dentro del mercado de traspasos a nivel internacional. Con ello, al América le quedan alrededor de tres semanas para hacer un fichaje con inteligencia deportiva.

Cabe mencionar que, hasta el momento, distintos rumores sostienen que las Águilas irían por un elemento en el eje de ataque, aunque hasta ahora no se menciona si este será un centro delantero (considerando que el club ya tiene 3) o, bien, si se trata de un jugador que juegue de “10” o por las bandas.

¿Cuándo es el siguiente duelo del América en el CL2026?

El calendario de la Liga BBVA MX establece que el Club América viajará al estado de Hidalgo para enfrentarse a los Tuzos del Pachuca, en duelo programado para este domingo 18 de enero en punto de las 19:00 horas. Posteriormente, los capitalinos recibirán al Necaxa, aunque el partido se realizará hasta el 31 del mismo mes.