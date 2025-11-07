A diferencia de Cristiano, Messi pone a la par el Mundial 2022 que el nacimiento de sus hijos

Hace unos días el nombre de Cristiano Ronaldo se volvió tendencia en las redes sociales luego de asegurar que, en estos momentos de su vida, ya no se obsesiona con una Copa del Mundo. Estas declaraciones contrastan con las de Lionel Messi, el cual comparó el Mundial 2022 con el nacimiento de sus hijos.

Lionel Messi es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y un futbolista que prácticamente lo ha ganado todo, incluyendo la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ante ello, vale decir que, recientemente, el astro argentino comparó la alegría de este momento con el hecho de haberse convertido en padre.

¿Lionel Messi comparó el Mundial 2022 con el nacimiento de sus hijos?

Fue en el marco del evento American Business Forum que Lionel Messi comparó la emoción de haber obtenido el Mundial 2022 con haberse convertido en padre en tres ocasiones distintas. Las declaraciones hicieron más eco luego de que estas llegaron tiempo después de que Cristiano asegurara que, en estos momentos, ya no le importa ganar una Copa del Mundo.

El actual futbolista del Inter Miami explicó que los dos momentos ocupan un lugar muy grande en su corazón, pues más que simples victorias sugieren un esfuerzo en el ámbito deportivo y familiar de muchos años en el pasado, así como un amor y sacrificio que hoy en día tienen recompensa.

“Cuando gané el Mundial, a nivel profesional, fue la misma sensación que cuando tuve a mis hijos”, explicó Lionel Messi, en declaraciones que por supuesto generaron muchos comentarios en las redes. Y es que, mientras algunos usuarios aceptaron sus declaraciones, otros consideraron exageradas tales comparaciones.

¿Quiénes son los hijos de Lionel Messi?

En estos momentos, Lionel Messi cuenta con tres hijos siendo estos Thiago, Mateo y Ciro Messi , los cuales en distintos momentos han demostrado el gusto que tienen por el futbol. Además, vale decir que el argentino está casado con Antonela Roccuzzo, lo cual los hace una de las parejas más importantes del ámbito deportivo.