GP de Brasil: ¿Cuándo y a qué hora es el sprint y la carrera?

Comienza la cuenta regresiva para el comienzo de un circuito que, sin dudas, podría ser un parteaguas para este cierre de temporada en la F1. El GP de Brasil está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás cuándo y a qué hora será la carrera sprint y la carrera oficial.

Luego de lo ocurrido hace un par de semanas en el Gran Premio de la Ciudad de México, la Fórmula 1 se traslada al sur del continente con el GP de Brasil, mismo que podría mover mucho las cosas en la zona alta de la clasificación de pilotos comandada por Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

¿Cuándo y a qué hora será el sprint y la carrera del GP de Brasil?

La carrera sprint tiene como fecha estelar el sábado 8 de noviembre, esto en punto de las 14:00 horas y con una duración de 60 minutos. Posteriormente se llevará a cabo la clasificación, la cual también se realizará el 8 de noviembre pero a las 18:00 horas; es decir, a las 6 de la noche.

Es así como los amantes de la Fórmula 1 podrán disfrutar del GP de Brasil, uno de los últimos de la temporada, un día después. El circuito abrirá nuevamente sus puertas el domingo 9 de noviembre en punto de las 5 de la tarde tiempo centro de México, un horario idóneo para disfrutarlo en compañía de tus familiares y seres queridos.

¿Quién es favorito para ganar la temporada 2025 de la F1?

Con pocos GP’s por disputarse, el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, considera que Max Verstappen tiene todo para venir de atrás y volver a conquistar la Fórmula 1 tal y como ha ocurrido a lo largo de las últimas cuatro temporadas, demostrando que es el mejor piloto de la actualidad.

Cabe mencionar que, en estos momentos, es Lando Norris quien lidera, junto a McLaren, la clasificación de pilotos con 357 puntos, uno más que su compañero de equipo Oscar Piastri. En el tercer lugar se encuentra el neerlandés de Red Bull, por lo que si logra el primer puesto en Brasil se acercará cada vez más a sus rivales en la cima de la tabla.