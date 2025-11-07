Este es el método que Santiago Giménez utilizará para su rehabilitación basado en Erling Haaland

La Selección Mexicana disputará su última Fecha FIFA en noviembre cuando enfrente a Uruguay y Paraguay, partidos en los que no estará disponible el centro delantero mexicano Santiago Giménez luego de confirmar un tratamiento para rehabilitarse de una lesión en su tobillo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Fue el mismo Santiago Giménez quien aseguró que la lesión en su tobillo lo ha perseguido desde hace varias semanas, por lo que tomó la decisión de tomar un tratamiento para su rehabilitación. Un dato curioso es que el mexicano utilizará la misma fórmula que, en su momento, tomó Erling Haaland.

¿Qué método utilizará Santiago Giménez que también usó Haaland para su rehabilitación?

Santiago Giménez confesó que el dolor en su tobillo fue cada vez más intenso conforme el paso de los partidos, por lo que, en conjunto con su familia, optó por someterse a un tratamiento de rehabilitación que en el pasado utilizó Erling Haaland, quien recientemente se hizo presente con una anotación con el Manchester City en Champions League.

Te puede interesar: ¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Brasil?

Te puede interesar: ¿A cuánto asciende la fortuna de Jannik Sinner?

El método consiste en una rehabilitación intensiva con supervisión médica que combine el uso de una bota protectora y un reposo parcial. De hecho, con este tratamiento el “Androide Noruego” volvió en óptimas condiciones luego de sufrir una lesión similar y tras descansar entre uno y dos meses.

Por lo pronto, se espera que el proceso de rehabilitación de Santiago Giménez dure entre dos y cinco semanas, por lo que, en el mejor de los casos, podría volver a las canchas a finales de este mes. No obstante, si la lesión se agrava no se descarta su retorno hasta el año 2026.

¿Cuántos goles lleva Santiago Giménez en el Milán?

Después de ser campeón en Cruz Azul y de brillar en los Países Bajos con el Feyenoord , la realidad es que la etapa de Santiago Giménez con el Milán ha venido de más a menos. Para prueba de ello están sus números, mismos en donde acumula siete goles y cinco asistencias en 30 partidos disputados.