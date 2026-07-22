¿Merecido? Messi es reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026

Luego de que finalizó la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Lionel Messi fue reconocido como el mejor jugador de la competición por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol).

A pesar de que tras la final, el premio al mejor jugador del torneo dado por la FIFA se lo dieron a Rodri, el IFFHS dejó claro en su página web que con base a todas las estadisticas del torneo, el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue Lionel Messi.

IFFHS explica por qué Messi fue el mejor jugador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La IFFHS dio a conocer que la distinción la terminó por el desempeño que tuvo en el torneo, tomando en cuenta una metodología rigurosa basada en datos que incorpora calificaciones de partidos, goles, asistencias e impacto en fases eliminatorias durante todo el torneo.

Explicó que el reconocimiento se debe luego de que Messi disputó de titular siete encuentros en los que logró marcar 8 goles y dar 4 asistencias. Participó en 12 goles, lo que ayudó a su Selección a poder avanzar en cada una de las etapas. Tuvo una calificación de 8.33 en los siete juegos.

"Los números que respaldan este reconocimiento son extraordinarios por cualquier medida. Messi apareció en los 7 partidos de la campaña de Argentina, contribuyendo con 626 minutos de fútbol en el más alto nivel de competencia internacional. En esas actuaciones, registró 8 goles y 4 asistencias — una participación directa en goles combinada de 12, una cifra que moldeó el destino de Argentina en cada etapa crítica del torneo. Su calificación promedio de partido de 8.33 en siete partidos no es producto de brillantez aislada; es la marca de excelencia sostenida y decisiva mantenida desde la fase de grupos inicial hasta el silbato final de los partidos más trascendentales del torneo. Es precisamente esta consistencia bajo presión — cuantificada a través del sistema de calificación ponderada de IFFHS — lo que separa a un receptor digno de los meramente destacados".

"El índice de desempeño de IFFHS otorga particular peso al impacto en fases eliminatorias, reconociendo que la verdadera medida de la grandeza de un jugador en una Copa Mundial es su capacidad de elevar su juego cuando la eliminación es la consecuencia del fracaso. Las contribuciones de Messi en las fases eliminatorias fueron integrales para la progresión de Argentina, y su puntuación de índice agregado en todos los criterios ponderados se situó por encima de todos los demás jugadores evaluados en la Copa Mundial 2026. El panel de la federación, guiado enteramente por evidencia estadística y la integridad del registro de desempeño, llegó a esta conclusión con total confianza. Lionel Messi es el Mejor Jugador de IFFHS — no por sentimiento, no por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos".

