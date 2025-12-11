Messi vuelve a Sudamérica: Inter Miami inicia gira HISTÓRICA

El astro argentino Lionel Messi vuelve a pisar Sudamérica y lo hará con el Inter Miami, flamante campeón de la MLS, en un amistoso ante Atlético Nacional en Medellín. El duelo, programado para el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, marca el inicio de una gira inédita por Colombia, Ecuador y Perú, un recorrido que acerca al club a miles de fanáticos latinoamericanos.

La organización del encuentro confirmó que Messi encabezará la delegación del Inter Miami, acompañado por Luis Suárez, Rodrigo De Paul y varias figuras que impulsaron el reciente título del club en la liga estadounidense. Con dos asistencias decisivas en la final ante Vancouver Whitecaps, el capitán argentino fue elegido Jugador Más Valioso del partido y de la temporada , reafirmando su dominio en el fútbol norteamericano.

Messi regresa a Colombia: una historia que empezó en 2005

Aunque Lionel Messi ha visitado Colombia en múltiples duelos de eliminatorias sudamericanas, sus primeros capítulos en ese país se escribieron en 2005, cuando disputó el Sudamericano Sub-20. En aquel torneo firmó seis goles, terminó como segundo máximo anotador —solo superado por el colombiano Hugo Rodallega— y adelantó lo que sería una carrera legendaria.

Colombia terminó campeón, Brasil subcampeón y Argentina ocupó el tercer puesto, pero el brillo de un joven Lionel Messi ya era imposible de ignorar. Dos décadas después, el público cafetero tendrá la oportunidad de verlo nuevamente, ahora con la playera del Inter Miami.

Inter Miami apuesta por Sudamérica y busca conectar con su afición latina

El amistoso frente a Atlético Nacional es más que un partido: es la estrategia del club estadounidense para fortalecer la conexión con la afición latina. La gira por Sudamérica busca acercar a Messi y a las figuras del equipo a países donde el argentino es idolatrado y donde el Inter Miami ha ganado popularidad tras su llegada a la MLS.

“Recibir a Inter Miami y a jugadores que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad única”, señaló el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, destacando la dimensión global del encuentro.

Para Inter Miami, estos enfrentamientos son el calentamiento ideal antes de un año cargado de competencia y exposición mediática, con Messi como el motor de un proyecto que mira cada vez más hacia el continente que lo vio nacer.