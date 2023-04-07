Messi da una pista de su posible regreso al Barcelona

El destino del argentino Lionel Messi está en duda, pues fuentes cercanas al jugador apuntan que no desea continuar en el PSG, ante esos rumores un posible regreso al Barcelona no suena descabellado.

Luego que se filtrara que Messi aún no ha renovado con el cuadro más poderoso de Francia, el París Saint Germain, directivos de Barcelona aceptaron que han comenzado los acercamientos para regresar a la “Pulga” a casa.

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Messi ilusionó a los aficionados blaugranas, pues en su cuenta oficial de Instagram recuperó sus historias destacadas en el Barcelona, haciendo más fuerte la versión de que el argentino volverá a la Cataluña muy pronto.

En su perfil de dicha red social se pueden ver tres álbumes de historias destacadas, Selección, Familia y “FCB”, es decir Futbol Club Barcelona, y la última foto compartida en ese sector tiene 208 semanas que poste una imagen de Leo sentado en un balón con el uniforme rojo de entrenamiento del cuadro catalán.

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¿Cuándo finaliza el contrato de Messi con el PSG?

En 2021, el cuadro del PSG se hizo de los servicios de Leo Messi, esto luego que el Barcelona por problemas económicos no pudiera pagar el salario de su máxima joya, firmó por dos años con los parisinos y con la posibilidad de uno más, pero fuentes en Francia, afirman que esto no pasará.

El contrato de la “Pulga” vence el 30 de junio de 2023 y al parecer la renovación se ve lejana, pues en el entorno del jugador presumen que sin Champions y con problemas en el vestidor, Messi no querría continuar en París.

Posibles destinos de Messi en el caso de no seguir en el PSG

El delantero argentino tiene ofertas para continuar su carrera, una es el Barcelona, pero recientemente recibió una oferta millonaria de 400 millones de euros por año por parte del Al Hilal, equipo de Arabia Saudita, y se sería un reencuentro con Cristiano Ronaldo, quien juega en el mismo país; aunque la MLS con el Inter de Miami podría ser otra opción, pero más lejana.

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