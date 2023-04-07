Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

Messi da una pista de su posible regreso al Barcelona

Los días pasan y la renovación de Messi con el PSG no llega, ante este escenario los rumores del regreso de la Pulga a Barcelona toman fuerza en Europa

barcelona lionel messi
barcelona lionel messi

Escrito por: Salvador Hernández

El destino del argentino Lionel Messi está en duda, pues fuentes cercanas al jugador apuntan que no desea continuar en el PSG, ante esos rumores un posible regreso al Barcelona no suena descabellado.

Luego que se filtrara que Messi aún no ha renovado con el cuadro más poderoso de Francia, el París Saint Germain, directivos de Barcelona aceptaron que han comenzado los acercamientos para regresar a la “Pulga” a casa.

VIDEO: Lionel Messi: ‘No somos conscientes de lo que logramos con Argentina’

Messi ilusionó a los aficionados blaugranas, pues en su cuenta oficial de Instagram recuperó sus historias destacadas en el Barcelona, haciendo más fuerte la versión de que el argentino volverá a la Cataluña muy pronto.

En su perfil de dicha red social se pueden ver tres álbumes de historias destacadas, Selección, Familia y “FCB”, es decir Futbol Club Barcelona, y la última foto compartida en ese sector tiene 208 semanas que poste una imagen de Leo sentado en un balón con el uniforme rojo de entrenamiento del cuadro catalán.

Te puede interesar: PSG se harta y le pone ‘condiciones’ a Lionel Messi para continuar

¿Cuándo finaliza el contrato de Messi con el PSG?

En 2021, el cuadro del PSG se hizo de los servicios de Leo Messi, esto luego que el Barcelona por problemas económicos no pudiera pagar el salario de su máxima joya, firmó por dos años con los parisinos y con la posibilidad de uno más, pero fuentes en Francia, afirman que esto no pasará.

El contrato de la “Pulga” vence el 30 de junio de 2023 y al parecer la renovación se ve lejana, pues en el entorno del jugador presumen que sin Champions y con problemas en el vestidor, Messi no querría continuar en París.

Posibles destinos de Messi en el caso de no seguir en el PSG

El delantero argentino tiene ofertas para continuar su carrera, una es el Barcelona, pero recientemente recibió una oferta millonaria de 400 millones de euros por año por parte del Al Hilal, equipo de Arabia Saudita, y se sería un reencuentro con Cristiano Ronaldo, quien juega en el mismo país; aunque la MLS con el Inter de Miami podría ser otra opción, pero más lejana.

Te puede interesar:¿Cuántos goles necesita Messi para alcanzar a Cristiano Ronaldo en goles internacionales?

Tags relacionados
Barcelona

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP