PSG se harta y le pone ‘condiciones’ a Lionel Messi para continuar

Paris Saint-Germain comienza a trabajar en la estructuración de su plantilla para la siguiente temporada. Luego de un primer acercamiento con Lionel Messi en la que no hubo un acuerdo por su renovación, la prensa en Europa comenzó a especular de una eventual salida de la entidad gala. Desde entonces han sonado posibilidades en la MLS, en Arabia y en el mismo Barcelona.

El futuro de Lionel Messi sigue siendo una incógnita. Se sabe del interés del Barça, que ha explotado en los últimos días como una realidad que podría ser la más atractiva para el rosarino y su familia. Conservaron su casa en la Ciudad Condal y la situación financiera del club, aunque es compleja, sí tiene más margen de maniobra para pensar en su regreso.

Resumen: Atlas 3-3 Guadalajara | Jornada 13, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

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El ultimátum del PSG con Lionel Messi

Información del diario L'Equipe asegura que el Paris Saint-Germain ya habría comunicado a Lionel Messi una condición para que continúe en el equipo la siguiente temporada. La entidad de la capital francesa sólo lo mantendrían en su plantilla para la siguiente temporada si acepta una importante reducción en su sueldo. Algo que La Pulga ya habría comunicado que aceptaría, pero con el Barça. De momento no hay indicios que motiven una extensión de contrato con el equipo líder de la Ligue 1.

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Interés del Barcelona

El regreso al Barcelona cobra mayor fuerza con el paso de los días, desde el seno del club entienden que afrontar una ficha alta ahora mismo es imposible, pero desde la entidad blaugrana proponen que Lionel Messi cobre un porcentaje de todo lo que genere en lo comercial, incluidas las ventas de su camiseta.

Además, medios españoles han revelado que el argentino no tendría problema en tener una de las fichas más bajas del club, con tal de regresar al equipo de sus amores y donde conquistó todo en su carrera profesional a nivel de clubes.