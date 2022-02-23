Messi y otro problema que causa en el PSG

México. Una guerra se desata dentro del equipo del París Saint-Germain (PSG) con las marcas deportivas y uno de los ejemplos es la sesión de fotos de la presentación de la nueva camiseta diseñada por la marca Jordan, filial de Nike, donde ocultan los pies del astro Lionel Messi ya que utiliza zapatos deportivos Adidas que patrocina al argentino desde el año de 2006.

Nike y Adidas mantienen desde hace tiempo una guerra por el control del equipo parisino. Informa el diario Le Parisien que quince futbolistas de Pochettino son patrocinados por Nike, trece por Adidas, dos por Puma y uno por Mizuno. Una lista en la que hay que diferenciar dos cosas: algunos jugadores tienen simplemente un contrato de patrocinio y otros que, además, se benefician del suministro de material para toda la temporada. Obviamente Messi, Neymar y Mbappé forman parte de este segundo grupo muy selecto.

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El defensa Sergio Ramos en un caso mu peculiar. En apenas dos años el español rompió su acuerdo con Nike para probar con Adidas, pero posteriormente firmó con Mizuno. Donnarumma, patrocinado anteriormente por Puma, cambió a Adidas. En muchos de estos casos, además, los futbolistas quieren participar directamente del proceso de fabricación de sus zapatos deportivos para sentirse lo más cómodo posible en el terreno de juego.

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Messi y Mbappé contrincantes dentro del PSG

De los trece futbolistas que llevan Adidas, solo nueve son embajadores de la marca. Y en el caso de Nike, Mbappé es sin duda su mejor embajador, con quien tiene relación desde que el francés cumplió 13 años. Verratti, Kimpembe o Marquinhos son otros de los nombres importantes: “Los futbolistas firman estos contratos única y exclusivamente por dinero”, asegura una fuente a Le Parisien.

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Las marcas deportivas se fijan mucho en el perfil de cada futbolista. No es lo mismo ser defensa que ser delantero. Los atacantes acostumbran a tener muchas más facilidades para firmar acuerdos millonarios. La edad también cuenta. Tener 20 años y no haber debutado en la élite o en la selección es un hándicap. La crisis, la pandemia y la menor inversión de las marcas ha fomentado que muchos grandes jugadores se marchen a la competencia al acabar sus contratos, según el portal Mundo Deportivo.

