Messi no renueva con el PSG y aficionados piden su regreso a Barcelona

El futuro de Lionel Messi sigue en el aire. Luego de haber ganado la Copa del Mundo con Argentina, tal parece que el jugador no se encuentra seguro de renovar su contrato con el París Saint-Germain, el cual vence en verano del presente año.

Ante los rumores de su salida del equipo de la Ligue 1, los aficionados comienzan a pedir el regreso de Lionel Messi al Barcelona, conjunto del cual vio su salida en agosto de 2021 para llegar a la escuadra del PSG junto a Kylian Mbappé y Neymar.

A pesar de que no hay nada seguro, diversos medios vinculan a ‘La Pulga’ con el Barcelona, en la MLS o una posible llegada a la Liga de Arabia Saudita, misma en la que juega Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr.

En su paso por el París Saint-Germain, Lionel Messi ha disputado 41 partidos en la Ligue 1 y marcado 14 anotaciones.

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La cuenta pendiente de Messi con el PSG

Entre sus logros con la escuadra de Francia, Messi ha levantado un título de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia. No obstante, cabe recordar que la cuenta pendiente del equipo dirigido por Christophe Galtier es la UEFA Champions League, competencia que no han podido ganar pese a contar con un equipo plagado de estrellas.

En la primera campaña de Lionel Messi con el PSG, la escuadra de la Ligue 1 fue eliminada por el Real Madrid en la instancia de Octavos de Final.

Ahora, en la edición 2022/23, el PSG tiene como rival al Bayern Munich en los Octavos de Final. El partido de Ida se juega en el Parque de los Príncipes el 14 de febrero. Mientras que la Vuelta se disputa el 8 de marzo en la cancha del Allianz Arena.

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