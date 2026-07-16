Messi rompe el silencio y le responde a todos los que aseguran que le regalan cosas a Argentina “Duela a quien le duela”

Este miércoles 15 de julio del 2026, Lionel Messi decidió mandar un contundente mensaje en la zona mixta al terminar el encuentro entre Inglaterra vs Argentina, partido en el que la albiceleste consiguió su pase a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¡Gracias por defender estos colores con el alma! 🛡️✨ pic.twitter.com/SlpYDC46k9 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 16, 2026

Messi rompe el silencio y asegura que no le regalan nada a Argentina

Messi habló en zona mixta tras conseguir avanzar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El capitán del equipo fue claro al detallar que duela a quien le duela y digan lo que digan, el equipo demostró en el terreno de juego que no les regalan nada y que siempre compite los partidos con amor propio.

Lionel destacó que hicieorn un gran partido contra Inglaterra, destacó que son cinco finales seguidas y nuevamente en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"No, es una locura lo que viene consiguiendo este grupo, es increíble. Son cinco finales seguidas. Una final del mundo otra vez seguida, venimos de ser campeones del mundo, los mejores durante los últimos cuatro años y hoy ponernos entre los dos mejores otra vez. Duela a quien le duela y digan lo que digan, este grupo demuestra que dentro de la cancha no le regalan nada y que compite y que va a buscar los partidos con mucho amor propio, con juego porque hoy hicimos un grandisimo partido, metiendo a Inglaterra en un arco cuando estábamos con el resultado abajo.

Feliz, disfrutando de todo esto y orgulloso y feliz de poder darle una alegria más a toda Argentina."