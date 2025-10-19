Messi sigue haciendo historia en la MLS con el Inter Miami

Lionel Messi volvió a dejar huella en el futbol internacional, el astro argentino conquistó el título de goleo en la Major League Soccer (MLS) 2025, luego de marcar tres goles en la última jornada llegó a 29 anotaciones para hacerse acreedor al premio del “Golden Boot”, el primero en la historia del Inter Miami.

El capitán de la selección argentina fue fundamental en la campaña de las “Garzas” para que terminaran en el segundo lugar de la Conferencia Este, Messi participó en 48 de los 81 goles del Miami en la temporada, solo uno por detrás del récord del mexicano Carlos Vela que consiguió participar en 49 anotaciones en el 2019 con Los Angeles Football Club.

Messi suma un nuevo título en su carrera

Messi logró un nuevo título de goleo, con este suma nueve botas de oro en su carrera en liga, 8 en España y la primera en Estados Unidos, ademas es el primer argentino en hacerlo desde Valentín “Taty” Castellanos en 2021.

Solo Carlos Vela en 2019 (34) y el venezolano Josef Martínez en 2018 (31) registran más goles que Messi en una campaña de la MLS.

Tabla de Goleo MLS 2025

Lionel Messi - Inter Miami (29) Denis Bouanga - LAFC (24) Sam Surridge - Nashville (24) Anders Dreyer - San Diego (19) Evander - Fc Cincinnati (18)

El título de goleo de Lionel Messi no solo representa una nueva medalla en su carrera, sino también un símbolo del crecimiento de la MLS y del impacto global del futbolista argentino. A los 38 años, sigue demostrando que su talento no tiene fecha de caducidad, y que su legado continúa ampliándose, ahora también en el futbol de Estados Unidos.

