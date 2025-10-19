Sergio Ramos y Keylor Navas se encaran al finalizar el partido para intercambiar camisetas

Keylor Navas y Sergio Ramos se volvieron a encontrar en una cancha, luego de aquellos años de gloria en el Real Madrid. Ahora defendiendo las camisetas de Pumas y de Rayados de Monterrey, respectivamente, las estrellas del futbol empataron con sus equipos este sábado y tras la división de puntos se intercambiaron las camisetas.

Se veía venir que Navas y Ramos tendrían un gesto de amistad, y apenas se pitó el final del partido, Ramos buscó a Navas, tuvieron una breve charla, se quitaron las camisetas. y cambiaron las mismas cerrando el momento con un fraterno abrazo.

Sergio Ramos, le marcó gol a Keylor Navas

Por si faltaba algo en esta amistad y rivalidad en la cancha, en el juego de la jornada 13 del Apertura 2025, Sergio Ramos se encargó de cobrar un penal y su disparó entró al arco sin que el tico lograra detener el disparo con potencia.

Ramos tiró en su último penal antes del de esta noche a lo panenka, y falló en contra de Toluca, por lo que ahora no se confió y aseguró en su cobro de penal.

Navas y Ramos, los jugadores con más éxitos a nivel mundial que están en Liga MX

Keylor Navas, de Pumas, y Ramos de Rayados, son los jugadores que más logros y campeonatos tienen en su palmarés y que militan en Liga MX, citando por ejemplo en el caso de Ramos las cuatro Champions League, los dos títulos de Eurocopa, las 5 Ligas con Real Madrid, cuatro veces campeón de Mundial de Clubes, sin olvidar el máximo logro que es ser campeón del mundo con España.

Navas, el mejor jugador tico de todos los tiempos con sus tres Champions League, cuatro Mundial de Clubes y dos Ligas con Real Madrid, junto a tres títulos domésticos con el PSG.