Cruz Azul vs América: Ver EN VIVO y GRATIS resultado del partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El último partido de este sábado 18 de octubre del 2025 y el que termina con la actividad de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX es el Cruz Azul vs América.

El clásico joven se disputará en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.

Cruz Azul llega ubicado en el quinto lugar de la tabla con 25 puntos al tener siete victorias, cuatro empates y solo una derrota. La Máquina buscará mantener el invicto en el Estadio CU e imponer una nueva marca en el estadio de un equipo sin conocer la derrota.

Por otra parte, América llega en el segundo lugar de la tabla con 27 puntos conseguidos al tener ocho victorias, tres empates y una derrota.

El juego promete muchas emociones pero llama la atención pues ambos equipos pueden tener bajas destacadas por lesión o por la actividad que tuvieron entre semana con sus respectivas selecciones.