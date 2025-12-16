ULTIMA HORA: Lizbeth Ovalle conquista el Premio Marta en The Best 2025

La mexicana Lizbeth Ovalle hace historia en el futbol mundial luego de que este martes 16 de diciembre en Doha, Qatar, ganará el Premio Marta al mejor gol del año en la gala de los The Best FIFA Football Awards 2025.

La atacante mexicana, referente, en ese momento, del conjunto de Tigres UANL Femenil, se llevó uno de los reconocimientos más emotivos de la velada, demostrando que el talento nacido en México sigue brillando en la élite mundial.

¡Lizbeth Ovalle es la ganadora del Premio Marta de la FIFA 2025! 👏 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 16, 2025

Ovalle, conocida por su desequilibrio y capacidad técnica, fue premiada por un gol que rápidamente se convirtió en viral y que simboliza la esencia del futbol ofensivo. El tanto ocurrió durante un partido de la Liga MX Femenil, cuando Tigres enfrentaba a Chivas en el Estadio Universitario.

¿Cómo fue el gol de Camaroncin de Lizbeth Ovalle?

El tanto nació de un centro preciso de Jenni Hermoso desde la banda izquierda.

Ovalle, apodada La Maga, se lanzó hacia adelante para intentar rematar, pero el balón le quedó ligeramente detrás del cuerpo. En un gesto técnico de enorme dificultad, acomodó su cuerpo y conectó el esférico con el talón en un remate estilo “escorpión”, bautizado por ella misma como el Camaroncín.

El disparo salió con potencia y dirección, incrustándose en el ángulo superior izquierdo de la portería, dejando sin opciones a la guardameta.

🏆⚽️¡LIZBETH OVALLE SE LLEVA EL PREMIO AL MEJOR GOL DEL FÚTBOL FEMENINO EN 2025!



👉La gran anotación se produjo el 3 de marzo en el juego entre Tigres y Guadalajara



📹Vía: @FIFAcom



📻#ElVbarCaracol con las novedades de bolsa de jugadores del FPC, aquí: https://t.co/LckYowIRyK pic.twitter.com/qOyLIH5Huc — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 16, 2025

La anotación selló el triunfo de Tigres por 2-0 sobre Guadalajara, y rápidamente se viralizó en redes sociales como una obra de arte del futbol femenino.

El Premio Marta, bautizado en honor a la legendaria futbolista brasileña, reconoce cada año el gol más espectacular del futbol femenino. Que Ovalle lo haya conquistado en 2025 no solo refuerza su estatus como una de las mejores jugadoras mexicanas de la actualidad, sino que también abre camino para nuevas generaciones que sueñan con brillar en el futbol internacional.

Con este logro, Lizbeth Ovalle se inscribe en la lista de las grandes figuras que han dejado huella en los The Best FIFA Awards, llevando el nombre de Tigres y del futbol mexicano a lo más alto.

