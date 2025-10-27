La actividad de los mexicanos este fin de semana en el futbol europeo

El fin de semana dejó un balance negativo para los futbolistas mexicanos en el Viejo Continente. Primeramente, Guillermo Ochoa finalmente volvió a celebrar una victoria con el AEL Limassol, manteniendo su portería a cero ante el Krasava Ypsonas en la liga chipriota, un valioso triunfo tras su complicado inicio en el Mediterráneo.

En Rusia, César Montes emergió como héroe al anotar su primer tanto de la temporada con el Lokomotiv Moscú, rescatando un empate vital que mantiene al equipo en la segunda posición de su liga local.

Santi y Johan la pasan mal en Italia

Sin embargo, el panorama fue menos alentador en Italia. Johan Vásquez completó los 90 minutos en la derrota del Genoa 2-1 ante el Torino, hundiendo al club en el último lugar de la Serie A con apenas 3 puntos. Mientras, Santiago Giménez disputó 76 minutos sin poder marcar en el empate 2-2 del Milan ante el Pisa, resultado que les costó el liderato.

En Inglaterra, Raúl Jiménez sigue con la sequía, aunque jugó completo y realizó 6 disparos, no pudo evitar la derrota 2-1 del Fulham ante el Newcastle, acercando a su equipo a zona de descenso.

Orbelín Pineda tuvo una actuación discreta con el AEK Atenas en su caída 2-0 ante el Olympiacos, mientras Mateo Chávez se limitó a un minuto de acción en la goleada del AZ Alkmaar.

Un fin de semana que refleja las diferentes realidades de nuestros representantes, desde el alivio de Ochoa hasta la preocupante situación de Vásquez en una Serie A que se le complica.

